В Самаре спилили десятки деревьев из-за строительства развязки на Ново-Садовой

"Под нож" попали десятки деревьев. Фото: соцсети

В Самаре спилили десятки деревьев из-за строительства новой двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Фотографии опустевших обочин самарцы выложили в соцсетях. Местные жители возмущены варварским обращением с зеленым насаждениями и требуют вернуть их.

Подготовительные работы для строительства новой развязки стартовали с начала года. Рабочие перекрыли дублеры Ново-Садовой в районе «Апельсина» и сейчас занимаются переустройством инженерных коммуникаций. В процессе дорожники спилили десятки деревьев вдоль трамвайной линии. Местные жители недоумевают, чем рабочим помешали зеленые насаждения, растущие в одну линию с контактными опорами трамвая – ведь сами столбы остались на своих местах. Многие горожане возмущены таким варварским обращением с зелеными насаждениями и требуют вернуть их обратно.

- С деревьями это вообще жесть. Спилили можно сказать маленькую рощу. А интересно, когда построят эту «чудо-развязку» деревья высадят? Желательно в том же количестве и в этом же районе, - пишет Сергей Марковских.

Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.