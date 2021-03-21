В Самарской области нашли еще 205 больных коронавирусом

Число новых заболевших в Самарской области снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб озвучил данные по новым заболевшим коронавирусом на 21 марта 2020 года. По официальным данным, 21 марта в регионе медики подтвердили 205 новых случаев случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперштаб, половина заболевших приходится на областной центр – здесь обнаружили 104 больных с коронавирусом. В Тольятти 33 новых зараженных, в Чапаевске и Ставропольском районе – по 9, в Сызрани – 2, в Отрадном – 5, в Похвистнево – 4.

- Из вновьзаболевших 175 человек – это те, кому ранее был поставлен диагноз «пневмония» или «ОРВИ», - пояснили в оперштабе. – А 30 человек медики обнаружили по время профилактических обследований.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 53736 заболевших COVID-19 и 1016 погибших.