Самарцам осталась одна морозная ночь до весны

До полноценной весны осталось совсем немного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам осталась всего одна морозная ночь до весны. Такие данные опубликовали Приволжское УГМС и сервис «Яндекс.Погода».

По данным синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометра в Самарской области местами опустятся до -15 градусов. Однако уже днем в понедельник температура воздуха прогреется до -2...+3 °C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах будет скользко.

В последующие два дня в регионе будет облачно, возможен снег. Температура воздуха ночью местами будет опускаться до -5 градусов, но в Самаре столбик термометра будет держаться около нулевой отметки. Днем температура будет преимущественно плюсовой.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ближайшие 10 дней ночных морозов в Самаре больше не ожидается.