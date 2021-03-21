Исследователи рассказали, что делает самарцев счастливыми

Больше половины жителей Самары считают себя счастливыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 марта – Всемирный день счастья. Накануне праздника аналитики AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe провели опрос и выяснили, что влияет на чувство счастья россиян.

Как выяснили исследователи счастливыми себя считают 52% жителей Приволжского федерального округа. Это меньше, чем в целом по России (56%). При этом несчастливыми себя назвали 19% россиян и 25% жителей ПФО. Наиболее счастливыми оказались люди старше 55 лет — этот ответ выбрали 63% респондентов возрастной группы. Среди женщин счастливых оказалось 58%, среди мужчин – 53%.

58% жителей ПФО отметил, что шоппинг делает их более счастливыми (по России доля таких ответов составила 62%). Больше всего настроение самарцам поднимает покупка одежда, обуви и сумок – 36%. 34% опрошенных больше всего радуются гаджетам и бытовой технике, 24% - аксессуарам для дома, 19% - товарам для хобби. Интересно, что книги делают более счастливыми 22% самарцев, в то время как в целом по России этот показатель ниже.

Самым приятным в процессе онлайн-шоппинга самарцы назвали процесс выбора и добавления товаров в корзину. При этом волжане чаще других жителей России выбирают онлайн-магазины по критерию цены