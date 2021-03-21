Церковь Михаила Архангела в Самаре признали объектом культурного наследия

Зданию храма более ста лет. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре признали объектом культурного наследия церковь Михаила Архангела. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовано на сайте правительства региона.

Здание церкви расположено в поселке Шмидта на ул.Новогородская, 1. По данным открытых источников храм начали строить в 1913 году по проекту Щербачева. После революции вместо храма в здании размещались клуб, госпиталь и спортзал. Обратно епархии здание вернули только в конце 20 века.

По мнению экспертов историческую и культурную ценность представляют собой многие конструктивные элементы здания храма. Среди них – трехнефная базилика, историческая плитка на полу первого этажа, окна под арочными полуциркульными перемычками, богатый декор на фасаде и многое другое.