В Самаре коммунальщиков оштрафуют за сугробы, мешавшие проезду автомобилей

Правоохранители нашли недочеты в уборке улиц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре коммунальщиков привлекут к административной ответственности за несвоевременную уборку снега. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района Самары.

Как рассказали правоохранители, нарушения обнаружились во время проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Объектом проверки стал МП «Благоустройство», с которым у администрации района был заключен контракт на содержание автодорог.

- По закону на пересечениях улиц на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости, ближе 10 метров от пешеходного перехода и ближе 20 метров от остановок общественного транспорта не допускается формирование снежных валов,- пояснили в прокуратуре. – А проверка установила наличие таких снежных валов около пешеходного перехода и остановки на 9 просеке, 5 линии около дома №7. В результате было допущено заужение проезжей части.

Правоохранители направили руководству муниципального предприятия представление о немедленном устранении нарушений. Это было сделано, но ГИБДД все равно возбудила против коммунальщиков административное дело.