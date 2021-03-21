«Будет парковая зона»: в минтрансе прокомментировали ситуацию с вырубленными из-за развязки на Ново-Садовой деревьями

Вид спиленных деревьев вызвал гнев горожан. Фото: соцсети

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области прокомментировали ситуацию деревьями, вырубленными из-за строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Напомним, самарцев возмутило, что во время подготовительных работ по перенесу коммуникаций рабочие вырубили десятки деревьев вдоль трамвайной линии. Горожане потребовали вернуть зеленые насаждения.

В минтрансе заявили, что по окончании строительства развязки территория будет благоустроена.

- В процессе строительства прилегающая территория претерпит изменения, - пояснили в минтрансе. - В результате образуются новые пространства. Все они будут благоустроены.

В частности, как заверили в ведомстве, здесь планируют обустроить газоны и даже разместить небольшие парковые зоны и места отдыха.