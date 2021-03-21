Самарцам рассказали, почему еще рано снимать маски

Врачи все еще работают на износ - не время снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова рассказала, почему сейчас все еще нельзя снимать маски. Она отметила, что даже переболевшие коронавирусом и вакцинированные могут переносить вирус и будут угрозой для окружающих.

- Маски снимать нельзя, продолжается распространение инфекции, даже переболевшие и вакцинированные могут переносить вирус. Масочный режим введен по всей стране и будет отменяться лишь централизованно. Опасность остается, нужно соблюдать ограничения, - отметила Светлана Архипова на радио "Комсомольская правда".

Она также уточнила, что многие самарцы в самые строгие времена надевали маску в общественных местах, в транспорте. А потом снимали, приходя на работу, в итоге болезнь распространялась в трудовых коллективах. Сегодня же по ее словам, многие жители города расслабились, но делать это рано. Ношение маски превратилось в новое правило безопасности и сегодня еще нет оснований пренебрегать им для защиты своего здоровья.