На место выезжали пожарные расчеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из ТРЦ «МЕГА» эвакуировали три сотни человек, в том числе 65 детей. ЧП произошло в воскресенье 21 марта около шести вечера.

Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация. Как только в здании завыли сирены, людей начали выводить на улицу, а на пульт дежурному МЧС поступил тревожный сигнал

- Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 17.43, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. – Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, выяснилось, что в помещении кухни ресторана на фудкорте произошло пригорание пищи.

В МЧС заверили, что погибших и пострадавших нет.