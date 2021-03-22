Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина выиграла на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Тольяттинская теннисистка выиграла престижный турнир в Санкт-Петербурге

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге - St. Petersburg Ladies Trophy.

В финальном матче Касаткина встретилась с соотечественницей Маргаритой Гаспарян, которая попала на турнир по специальному приглашению (wild card). Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Касаткиной, а во втором при счете 2:1, когда тольяттинка была впереди, Гаспарян снялась с турнира.

23-летняя Дарья Касаткина занимает 61-е место в мировом рейтинге WTA. Ее соперница по финалу Гаспарян находится на 126-й строчке.