В Самарской области не нашли ни одного британского коронавируса

В Самарской области экзотических коронавирусов не находили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова рассказала, какой именно коронавирус заражает жителей региона. По ее данным, в губернии не найдено ни одного случая заболеваемости британским или южноафриканским штаммом.

- К сожалению коронавирус тоже мутирует. У нас есть институты Роспотребнадзора, идет мониторинг вируса со всех территорий нашей страны, выявлено только 28 образцов британского и два южноафриканского, - отметила Светлана Архипова.

Она рассказала, что сейчас каждый случай с подозрением на завоз мутировавшего вируса проверяется очень пристально. Всех контактировавших с этим человеком изолируют, а тестовый образец отправляют в федеральные институты. Также Светлана Архипова рассказала, почему сейчас все еще нельзя снимать маски, даже если сделали прививку.