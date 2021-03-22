Самарский биатлонист Латыпов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира

Уроженец села Камышла стал вторым на этапе Кубка мира

Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Латыпов входит в состав национальной сборной. Серебряную медаль он выиграл в масс-старте, уступив лишь французу Симону Дитье. Соперники дважды промахнулись на огневых рубежах, а на финише Латыпов уступил 8,9 секунды.

Это первый подиум Латыпова на этапах Кубка мира, успех пришел к нему в день его 27-летия.

Другие представители российской команды Матвей Елисеев и Евгений Гараничев стали, соответственно, 17-м и 21-м.