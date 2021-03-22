Наемный рабочий украл у пенсионерки карту и пытался делать ставки на спорт

Молодой мужчина в Самарской области пытался украсть деньги с карты пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево Самарской области полицейские задержали молодого мужчину из Оренбургской области, который украл банковскую карту у пенсионерки. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 71-летняя женщина, которая рассказала, что у нее пропали документы и банковские карты. В дальнейшем предпринимались подозрительные попытки снять деньги с карты, и банк ее заблокировал.

Женщина рассказала полицейским, что на участке около ее дома делали ремонт работники из Оренбургской области. Один из них попросил попить воды и зашел в дом. Когда рабочие ушли, начали приходить запросы на списание средств.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 33-летний житель Оренбургской области. При помощи похищенных карт он пытался купить вещи в онлайн-магазинах и сделать ставки на спорт.

Теперь ему предстоит ответить по уголовному делу, ему грозит до шести лет лишения свободы.