В Самаре завершил работу каток на площади Славы

Каток на площади Славы снова будет работать следующей зимой

В Самаре закрыли каток на площади Славы. Это связано с завершением зимнего сезона, сообщили в региональном правительстве.

Каток на площади Славы появился в прошлом году, тогда его посетили порядка 20 тыс. человек, а в эту зиму - в два раза больше.

Изначально планировалось, что каток закроют в начале марта, но установившаяся морозная погода позволила продлить работу катка.

Региональные власти обещают, что каток возобновит работу на следующие новогодние праздники и откроется перед празднованием 2022-го года.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в дневные часы установятся плюсовые температуры.