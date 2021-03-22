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Общество22 марта 2021 10:40

Напротив «Самара Арены» размежуют участок под строительство нового микрорайона

Здесь собираются возводить квартал по проекту датских архитекторов
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Новый микрорайон построят через дорогу от территории "Самара Арены". Фото: департамент градостроительства Самары

В Кировском районе Самары размежуют большой участок земли в границах Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. Речь о территории площадью в 9,862 га напротив стадиона «Самара Арена». Техническое задание для подготовки проектов планировки и межевания территории опубликовал департамент градостроительства Самары. Выполнением работ займется АО «Акация».

При разработке проекта планировки и межевания территории застройщику нужно будет учитывать нормативные показатели плотности застройки и парковки, соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики), предусмотреть и выделить красными линиями внутриквартальные дороги и скверы. Также нужно рассмотреть возможность реконструкции существующих или строительство новых соцобъектов – школ, садиков, поликлиник, пождепо, отделений почты и т.д.

Напомним, на этой территории планируется строительство нового микрорайона «Арена Парк». В конце прошлого года потенциальный застройщик провел для этой территории конкурс архитектурных проектов. Победителем стала датская архитектурная студия, которая предложила концепцию по-настоящему скандинавского квартала с обилием зелени и общественных пространств, зелеными крышами домов и отсутствием одинаковых зданий. По условиям конкурса победитель имеет право участвовать в разработке и реализации окончательного проекта.

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Победителем конкурса на лучший проект по развитию территории напротив стадиона стали датские архитекторы (подробности)