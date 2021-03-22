Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур»

Двигатели сработали штатно

Серийные ракетные двигатели, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1» с космодрома «Байконур» в понедельник, 22 марта.

Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели серийного производства РД-107А/РД-108А отработали штатно. Двигатели производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

В составе полезной нагрузки ракеты было 38 спутников из 18-ти стран. В честь 60-летия полета человека в космос ракета носитель была окрашена в белый и синий цвета вместо традиционной серо-оранжевой гаммы. Это колористическое решение выбрано как дань памяти ракете-носителю «Восток-1».