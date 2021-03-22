В Самаре разрешили строить несколько высоток без парковок

В Самаре появятся новые высотки без парковок Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мэрия Самары опубликовала проект постановления о предоставлении очередных разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В документе застройщикам разрешается возвести в Самаре несколько высоток с нулевым количеством парковочных мест.

Речь идет о высотке на 18 километре Московского шоссе, которую возводит ООО «Строительная компания на Московском» на участке площадью 12697 кв.м. Также в список попали проблемные долевки на ул. Георгия Димитрова, 74А (достраивает ТСЖ «Бегемот») и дом ООО «Кросс» в Красноглинском районе в границах улиц Гидроузловской, Парниковой, Крайней и Красноглинского шоссе.

Сразу несколько высоток без парковок разрешили строить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки. Речь о пяти объектах на 19-м километре Московского шоссе на земельных участках общей площадью в 42 гектара. Правда, по соседству СОФЖИ построит сразу два отдельных паркинга.

Еще нескольким застройщикам разрешили существенно сократить число положенных по закону парковок. «СК Владимир» построит дом на пр.Кирова 399Б с коэффициентом парковочных мест 0,5. ООО фирма «Трест 12» возведет 78-метровые дома на пр. Карла Маркса и на ул.Георгия Ратнера, 158 также только с половиной положенных парковочных мест. На ул.Ленинскгой также построят дом почти без парковок – власти разрешили обойтись всего одним машиноместом на 10 квартир. А ООО «Вымпелстрой» разрешили обеспечить новый дом на пересечении проспекта Кирова и Льговского переулка всего одним машиноместом на каждые три квартиры.