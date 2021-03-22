В Тольятти спасли приют для птиц, который хотели сровнять с землей

Депататы помогли найти решения для места, которое любят жители региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти удалось найти решение по приюту для птиц, который оказался под угрозой сноса. Напомним, что «Клуб Любителей Природы», существующий с 1973 года и спасший более сотни самых разных пернатых, оказался замешан в борьбе за место под солнцем. Землю, на которой он базируется с 1988 года, передали в собственность федерального медико-биологического агентства, а волонтеры лишились права занимать территорию.

Клуб обязали освободить 12 соток, которые он занимал, до конца месяца. Питомцев хотели разослать по заповедникам, а постройку снести. Многие жители региона были шокированы таким развитием событий и заступились за приют с редкими пернатыми. Накануне тольяттинские депутаты Денис Волков и Алексей Степанов встретились с горожанами и представителями приюта и обсудили проблему.

Народные избранники сообщили, что благодаря достигнутым договоренностям с председателем спортивно-кинологического клуба «Спектр» Светланой Артемьевой, удалось найти новое жилище для пернатых. Оно будет распологаться на Баныкина, 5В - как раз по-соседству с собачками. Волков и Степанов взяли на себя все расходы на переезд и обустройство учреждения. Новое место обещает быть даже более удобным и комфортным, нежели старое: более качественные вольеры, электричество от центральных сетей, помощь от соседей, ухаживающих за четырехлапыми и не только.

- Я считаю, что решение о переселении птиц в более комфортный питомник – наша общая победа. Но нельзя забывать о его существовании, и после того, как новоселье состоится. Ребятам, которые занимаются приютом, всегда требуется помощь: это и корма для пернатых подопечных, и лечение. Поэтому я буду оказывать им помощь и дальше, а также призываю всех неравнодушных людей заходить на официальную страничку приюта Вконтакте и предлагать свое посильное участие, - заявил Денис Волков.