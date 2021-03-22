В Самарской области снижается количество новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 203 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Ежедневно фиксируют все меньше заразившихся, по новым случаям за стуки это наименьший показатель с ноября прошлого года. С начала пандемии коронавирусом заразились 53 939 человек. Из них вылечились 50 569, в том числе, 242 - за прошедшие сутки.

Третий день подряд в регионе нет смертельных случаев. До этого умерли 1016 заразившихся.

В целом по стране 9 284 новых случаев, за все время коронавирусом заразились 4,46 млн человек.