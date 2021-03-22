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Общество22 марта 2021 11:32

Начата доследственная проверка по факту гибели бабушки и внука в Новокуйбышевске

54-летняя женщина и 5-летний мальчик провалились под лед и погибли
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют причины гибели бабушки и внука в Новокуйбышевске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начата доследственная проверка по факту гибели бабушки и внука, которые провалились под лед в Новокуйбышевске. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ранее на льду реки Кривуша около Нефедовского причала женщина и малолетний ребенок провалились под лед. По свидетельству очевидцев, они не заметили промоину во льду под толстым слоем снега. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им самостоятельно выбраться из полыньи.

Сейчас обстоятельства смерти 54-летней женщины и 5-летнего мальчика устанавливают следователи. Они выясняют, что могло стать причиной трагедии.