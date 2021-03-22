В Самарской области третий день нет смертельных случаев от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 203 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Больше всего новых заразившихся на этот раз в Самаре и Тольятти, где по 60 случаев. В остальных городах и районах значительно меньше. Следующими в списке идут Сызрань, где 17, и Новокуйбышевск, где 13.

Чаще всего коронавирусом заражаются пациенты с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз среди них 176 новых случаев. При профосмотрах о заражении узнали 27 человек.

Смертельных случаев нет третий день подряд, с начала пандемии умерли 1016 человек. Всего заболели 53 939 жителей губернии, из них вылечились 50 569 заразившихся.