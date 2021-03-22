В Самарскую область привезли еще 6 тыс. вакцин от коронавируса

Вакцинацию в регионе завершили 97,5 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая партия вакцин от коронавируса поступила в Самарскую область, говорится в сообщении регионального правительства.

В область доставили 6 600 доз вакцины ГамКовидВак. Сейчас вакцинацию в регионе завершили 97,5 тыс. человек. Вакцинация добровольная и бесплатная.

Записаться на прививку можно по телефону в поликлинике, на портале Госуслуг или по телефону горячей линии – 122. Если в поликлинике, в которую обратился пациент, вакцины нет, то желающих запишут в лист ожидания. Они будут в числе первых на вакцинацию, как только препарат поступит.

В Самарской области ежедневно все меньше новых заразившихся. За прошедшие сутки нашли 203 заболевших.