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Коронавирус Covid-1922 марта 2021 12:49

В Самарскую область привезли еще 6 тыс. вакцин от коронавируса

Вакцинация добровольная и бесплатная
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Вакцинацию в регионе завершили 97,5 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая партия вакцин от коронавируса поступила в Самарскую область, говорится в сообщении регионального правительства.

В область доставили 6 600 доз вакцины ГамКовидВак. Сейчас вакцинацию в регионе завершили 97,5 тыс. человек. Вакцинация добровольная и бесплатная.

Записаться на прививку можно по телефону в поликлинике, на портале Госуслуг или по телефону горячей линии – 122. Если в поликлинике, в которую обратился пациент, вакцины нет, то желающих запишут в лист ожидания. Они будут в числе первых на вакцинацию, как только препарат поступит.

В Самарской области ежедневно все меньше новых заразившихся. За прошедшие сутки нашли 203 заболевших.