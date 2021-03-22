Самарцам пообещали отремонтировать мост около Кировского рынка в этом году

Самарцы добились ремонта проспекта Кирова на мосту у рынка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские автолюбители уже долгое время жалуются на состояние путепровода в районе Кировского рынка. Местный житель задал вопрос о сроках ремонта дороги в твиттере и получил ответ от департамента городского хозяйства.

- Кто ответственный за путепровод? Может, в прокуратуру уже стоит обратиться? – пишет местный житель.

В ответ на негодование автолюбителей, чиновники ответили, что ремонт проспекта Кирова от Заводского шоссе до улицы Победы, включая путепровод, запланирован на 2021 год.

Однако последовал другой вопрос от жителей, когда будут ремонтировать полностью проспект Кирова. По словам местных жителей, на дорожном полотне образовались глубокие колеи и ямы, что представляет опасность для водителей.

- Конкретизировать сроки не представляется возможным, - ответили на это в департаменте ГХиЭ.

Напомним, что в этом году за ремонт автодорог в Самаре чиновники взялись особенно. Так, большая стройка началась в Ново-Садовой, в скором времени будут реконструировать Московское шоссе, а также другие крупные городские улицы.