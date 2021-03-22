Пойманный с наркотиками молодой мужчина пытался подкупить полицейского в Тольятти

В Тольятти задержали молодого мужчину, у которого нашли наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали 26-летнего жителя Екатеринбурга, который попытался откупиться, когда у него нашли наркотики. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД в Тольятти остановили для проверки автомобиль и заметили, что пассажир пытается что-то спрятать в одежду. Приняв решение о досмотре, полицейские обнаружили в кармане куртки сверток с порошком. После этого мужчина предложил заплатить 13 тыс. рублей, чтобы его отпустили. От взятки сотрудник полиции отказался.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Как выяснилось, в свертке был амфетамин. Как рассказал мужчина, продавать наркотик он не намеревался, а хотел употребить сам.

По факту незаконного хранения наркотиков, а также дачи взятки возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают, откуда у задержанного наркотики.