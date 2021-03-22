В Самарской области обнаружили два десятка «черных кредиторов» и финансовых пирамид

Нужно соблюдать меры финансовой предосторожности, чтобы не стать жертвами мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за 2020 год обнаружили 19 организаций, которые могли заниматься нелегальной финансовой деятельностью. Такие данные озвучили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

- Признаки нелегальной деятельности были обнаружены у 16 «черных кредиторов» и трех финансовых пирамид, - пояснили в ЦБ РФ. – Все эти организации не состояли в госреестрах Банка России и не имели права выдавать займы и привлекать средства граждан.

Как рассказали в Центробанке, «черные» кредиторы маскировались под легальных участников финансового рынка или предпринимателей. Например, сеть комиссионных магазинов фактически выдавала потребительские займы под залог имущества. А вот финансовые пирамиды процветали в Интернете, в том числе с помощью рекламы у блогеров.

- Главные признаки финансовой пирамиды – обещание высокого гарантированного дохода, необходимость привлечь в проект друзей и знакомых, - объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Стоит насторожиться, если нет конкретной информации об организации и видах ее деятельности, а также о проекте, под который собираются деньги. Стоит проверить, состоит ли организация в реестрах Банка России, сделать это можно на сайте Центробанка или с помощью мобильного приложения «ЦБ-онлайн». Если организации там нет, значит это мошенники.

Информация о подозрительных фирмах передана в правоохранительные органы.