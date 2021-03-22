Житель Тольятти заживо сгорел в кабине тягача на трассе в соседнем регионе

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

19 марта 2021 года на трассе Саратов-Сызрань-Волгоград, недалеко от села Ключи в Саратовской области произошло возгорание кабины тягача Sсania, в котором находился 50-летний житель Тольятти.

По предварительной версии, большегруз был неисправен и припаркован в дорожном кармане. Водитель тягача попросил своего знакомого присмотреть за автомобилем, пока он ищет помощь в ближайших населенных пунктах.

- Салон автомобиля обогревался посредством газовой горелки, от которой произошло воспламенение вещей в салоне автомобиля. После тушения огня спасатели областной службы спасения извлекли из кабины тело 50-летнего жителя города Тольятти со следами термического воздействия, - рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

В настоящее время региональные следователь проводят доследственную проверку, устанавливаются все детали происшествия. Была назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти тольяттинца.