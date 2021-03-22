В Самаре родственники «повесили» на 83-летнюю бабушку долг за коммуналку почти в 2 миллиона рублей

Незаконной врезкой в сети городских коммуникаций займутся в суде Фото: РКС-Самара

В Самаре коммунальщики отключили воду за долги в одном из элитных коттеджей на 9-ой просеке, кроме того документы по нерешенному долговому конфликту будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Интересно, что судиться будут с собственником элитного жилья – женщиной 1938 года рождения.

Конфликт РКС-Самара с жильцами коттеджа с видом на Волгу начался еще летом 2020 года, когда коммунальщики выявили факт незаконной врезки трубы к централизованной сети водоснабжения. Владельцы коттеджа, где во дворе припарковано несколько автомобилей премиум-класса, не стали оформлять незаконное подключение, а тем более платить за воду.

- Выяснилось, что уже 10 лет имуществом владеет 83-летняя пенсионерка. Приятно сознавать, что некоторые пенсионеры и в таком солидном возрасте сохраняют энергию и финансовые возможности вести дела с завидным размахом. Но это горькая ирония, - рассказали представители РКС-Самара.

На самом деле, бабушка владеет элитным жильем лишь по документам. Истинные владельцы категорически отказываются пускать на свою территорию контролеров ресурсоснабжающей организации для установления условий водопотребления.

- На комиссии по дебиторской задолженности приехал официальный представитель от должника. Он пообещал, что в скором времени документы будут оформлены, долг погашен, а контролёры смогут произвести проверку на территории. Но обещания остались лишь на бумаге, - рассказали коммунальщики.

Пирамида позора, поставленная возле коттеджа тоже не принесла результатов, тогда было принято решение отключить от водоснабжения весь участок. Формальному владельцу, а именно пенсионерке, был выставлен счет на сумму 1 898 654 рубля, а документы переданы в суд для рассмотрения по существу. Вот такой «подарок» сделали бабушке предприимчивые родственники.