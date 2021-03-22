Жители Самарской области смогут принять участие в «Диктанте Победы» 29 апреля

Написать Диктант можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф

В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

- Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. Любой желающий может принять участие в акции очно или в онлайн-формате, - рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Участникам акции предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Вопросы для Диктанта подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

Организаторы акции планируют открыть порядка 12 тысяч площадок для проведения экзамена. Волонтеры могут оказать содействие в организации акции в своем населенном пункте.

- Для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца. Онлайн обучение для волонтеров пройдет как очно, так и онлайн. В прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тысяч человек, думаю, что в этом году добровольцев станет еще больше, - рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Напомним, что «Диктант Победы» проходит уже в третий раз. В прошлом году Самарская область была на втором месте по количеству участников и на третьем - по количеству площадок.