В Похвистнево пьяный водитель набросился с кулаками на инспектора ГИБДД

Виражи которые Toyota Land Cruiser закладывал на пустой дороге в половине 7 утра, привлекли внимание ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утренняя поездка с ветерком стала фатальной для Дмитрия П. Виражи, которые водитель Toyota Land Cruiser закладывал на пустой дороге в половине 7 утра, привлекли внимание полицейских. Водителю дали знак остановиться, но тот его проигнорировал, а когда все же затормозил, то воспринял полицейских как злейших врагов и накинулся на одного из них с кулаками.

Младший лейтенант полиции позже обратился к медикам с ушибами носа и живота, госпитализации, к счастью не потребовалось.

Дмитрия же скрутили и отправили в отдел полиции. Мужчине 43 года, он работает на частном охранном предприятии.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, на мужчину уже составили протоколы за игнорирование требования об остановке автомобиля и за отказ от медосвидетельствования.

По факту нападения на полицейского при исполнении сейчас проводится проверка, в будущем может быть возбуждено уголовное дело. В этом случае Дмитрию грозят уже не штрафы, а колония.