В Тольятти задержали ветеринара-взяточника

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники продолжают расследование уголовного дела в отношении главного врача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области «Самарское ветеринарное объединение». Мужчина подозревается в совершении трех преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

- Установлено, что в период с мая 2018 по декабрь 2019 года, ветеринар получил незаконное денежное вознаграждение в размере более 380 000 рублей от представителей трех разных организаций города. Взятка была получена за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.