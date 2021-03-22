15 протоколов за неделю: в Самаре продолжают штрафовать пассажиров без масок

Нарушителям может грозить штраф Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают ловить и штрафовать пассажиров общественного транспорта, которые отказываются надевать защитные маски. Так, за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 15 протоколов, теперь нарушителям может грозить штраф от 30 тысяч рублей.

- Сегодня утром из автобуса в полицейскую машину были пересажены трое молодых людей. Из них двое согласились надеть маску, только после того, как они покинули салоны общественного транспорта, - рассказали в администрации Самары.

Всего с начала октября 2020 года было составлено 279 протоколов на пассажиров, которые отказывались от ношения средств защиты в общественном транспорте. После оформления протоколы направляются в суд, где принимается решение о наложении штрафа.