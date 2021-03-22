Жителей Самары приглашают на комедийный спектакль «Чудаки»

Чудесное действие для ценителей настоящей Классики

24 и 25 марта самарцы смогут окунуться в юмор и сатиру 19 века. Спектакль «Чудаки» по рассказам А. П. Чехова не оставит никого равнодушным. А великолепно подобранные комедийные актеры театра и кино заставят посмеяться от души.

Как известно Чудаки есть, и всегда были среди нас, они не дают унывать как в 19 веке, так и в наше время. Множество событий, переплетённых и связанных между собой, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут перед зрителем в живую.

В комедийной постановке приняли участие: Георгий Дронов, Евгений Елсуков, Мария Минаева, Александр Горшков, Артем Глотов.

24 марта 2021 года в ДК «Металлург» начало в 19:00

25 марта 2021 года в ДК «Заря» начало в 19:00

Стоимость билетов от 800 рублей.