На пост директора самарской шоколадной фабрики назначен швейцарец

Продукция самарского филиала «Нестле» востребована не только на локальном рынке, но и за рубежом Фото: ruchoco.ru

В Самаре назначили нового директора самарской шоколадной фабрики. С 1 марта должность занимает швейцарец Юэн Хорман (Euan Horman), который ранее был менеджером по поддержке производства молочных продуктов головного офиса «Нестле» в Швейцарии.

- Я рад присоединиться к команде профессионалов. По показателям продуктивности Самарский филиал «Нестле» является одной из лучших кондитерских фабрик «Нестле», - сказал новый директор.

На посту директора самарского филиала Юэн Хорман продолжит реализацию инициатив по модернизации и цифровизации производства, стандартов бережливого производства, выпуску инновационной продукции.

Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара – одно из крупнейших кондитерских производств компании «Нестле», на котором трудятся около 1000 человек. Самарская шоколадная фабрика имеет богатую историю и традиции, но при этом продолжает идти в ногу со временем и развивается.