Дмитрий Азаров: нужно усилить работу по предупреждению граждан об опасности тонкого льда

Азаров поручил выставить предупредительные знаки и устраивать аншлаги около водоемов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось оперативное совещание, на котором обсудили текущую обстановку на водоёмах региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по предупреждению граждан.

В Самарской области в ближайшие дни столбики термометров могут подняться до отметки +7 градусов, что, безусловно, приведёт к активному таянию снега и льда. Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко отметил, что почти на всех водоемах региона начался ледостав.

- Толщина льда составляет от 11 сантиметров – на реке Чагра, до 77 – на реке Самара. На Волге в верхнем бьефе толщина льда составляет 46 сантиметров, у города Самары – 56, что на 19 сантиметров больше, чем в прошлом году, - рассказал Олег Бойко.

Однако, по словам спасателей, толщина льда не равномерная. Именно это является причиной трагедий на льду. Напомним, что в эти выходные в Новокуйбышевске бабушка с внуком не заметили под снегом промоину на реке Кривуша и провалились. Выбраться самостоятельно они не смогли, через некоторое время погибших извлекли из воды спасатели.

- К сожалению, жители региона выбирают для прогулок поверхность водоёмов, что создаёт опасность для жизни и приводит к таким трагическим случаям. В зоне особого внимания и рыбаки, которые в это время выходят на лёд, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил департаменту информационной политики и главам всех муниципальных образований области провести активную информационную кампанию об опасности выхода на лёд. Работу необходимо провести в ближайшие сроки.