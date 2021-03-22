Жителей Самары призывают к соблюдению пожарной безопасности

В Самарской области увеличилось количество пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала 2021 года произошло 880 пожаров. По данным регионального МЧС это число на 83 случая больше, чем в предыдущий период прошлого года. Кроме того, количество погибших на пожарах увеличилось на 19 человек.

- Наиболее распространенными причинами пожаров в осенне-зимний период являются короткое замыкание в результате перегрузки и неисправности электросетей, неправильная эксплуатация печного оборудования, неосторожное обращение с огнем при курении. Особого внимания требует и газовое оборудование, - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Основное внимание необходимо уделить детям – ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра.

Без внимания также нельзя оставлять и пожилых родственников. Необходимо еще раз провести профилактическую беседу со всеми домочадцами.