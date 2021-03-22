Дом на Вилоновской/Садовой будут достраивать за счет региональных субсидий

Квартир в этом доме дольщики ждут уже 17 лет. Фото: Руслан Крыльев

В пятницу, 19 марта, министр строительства Самарской области Евгений Чудаев провел трехчасовую встречу с дольщиками по одному из самых сложных объектов в Самаре. Речь идет о многоэтажном доме на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Этот объект находится на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С 2019 года региональные власти пытались привлечь для завершения строительства федеральные средства, однако объект не соответствовал базовым требованиям Федерального фонда защиты прав дольщиков.

- Мы видим достройку объекта за счет региональных мер. Наши ближайшие действия в части завершения строительства проблемного объекта: заключение застройщиком договора с техническим заказчиком, подготовка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы, корректировка разрешения на строительство, возобновление стройки с бюджетным финансированием и сдача объекта в эксплуатацию, - отметил министр. Кроме того, в связи с тем, что на объекте выявлены факты двойных продаж, а также факты продаж квартир на этажах, строительство которых невозможно, в 2015 году был проведен конкурс, согласно которому у ООО «СтройЦентр» имеются обязательства по удовлетворению таких граждан, которые компания планирует выполнить уже в текущем году.

Министерство строительства предлагает идти через механизмы региональных мер поддержки, руководствуясь законом Самарской области №84-ГД. Таким образом, дольщики, которые подпадают под критерии данного закона, не будут осуществлять доплат и получат квартиры на этом объекте.

Встреча длилась более трех часов Фото: Евгения ВАСИНА

Граждане, не соответствующие критериям Закона Самарской области № 84-ГД, в том числе имеющие в объекте более чем одну квартиру либо ранее получавшие меры государственной поддержки, будут совместно с Правительством Самарской области принимать участие в офинансировании завершения строительства.

- Проблеме обманутых дольщиков большое внимание уделяет президент Владимир Путин. Все мы заметили, как за последние годы изменилось в этом направление законодательство. Новые объекты строятся в системе более защищенной, чем это было ранее, но накопился большой негативный багаж. Однако мы с вами видим, насколько активное участие в решение проблем обманутых дольщиков на территории Самарской области принимает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, действующая администрация области. Ваш объект на слуху, и мы в Государственной Думе рассчитываем на скорейшее решение вашей проблемы. В этом важна и ваша поддержка, - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, который также присутствовал на встрече.