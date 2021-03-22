Самарцев настоятельно попросили не выходить на лёд

Правила поведения на льду

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей Самары и области соблюдать правила безопасного поведения, не кататься с горок, которые ведут на лед рек или озер. Весной структура льда особенно неоднородна, поэтому в любой момент он может проломиться под тяжестью человека.

Кроме того, лед опасен не только на водоемах, но и во время игр на ледяных горках. Родителям необходимо позаботится о безопасности детей во время зимних развлечений.

- Ребенку нужно запретить кататься с горки, которая располагается рядом с дорогой или водоемом.

- Объяснить ребенку, что не стоит проверять прочность льда даже недалеко от берега водоема.

- Играть и кататься с горок можно только на специальных площадках и под присмотром взрослых.

Что касается весеннего периода, то ни в коем случае нельзя выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, а также нельзя приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.

Не оставляйте детей одних, расскажите им об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным. Эти же правила касаются и любителей зимней рыбалки.