Спасенная в Самарской области косуля готовится к операции

Лаки-счастливчик чувствует себя хорошо Фото: Приют для лошадей и других животных *Сармат*

Сибирскую косулю-подростка нашли в Кинельском районе в конце февраля. У маленького косуленка были травмы, неравнодушные люди не смогли оставить малыша в беде и начали усиленно старались помочь животному. Спасители назвали косуленка Лаки, что в переводе с английского означает «Счастливчик».

- Нужна операция – это точно. Только сейчас еще неизвестно, сохранят ли ногу и поставят штифт или ампутируют. Мы очень надеемся на первый вариант, - пишут волонтеры приюта для лошадей «Сармат», где косуленок проходит реабилитацию.

Операция назначена на 26 марта, а в четверг волонтёры хотят отвезти малыша на консультацию в Самарскую клинику.

- Сейчас Лаки чувствует себя хорошо, отлично кушает и двигается. Мы временно поставили защитную конструкцию от случайного переразгиба и дополнительных повреждений. Он старается на нее не опираться, - говорят волонтеры.

Волонтеры просят всех неравнодушных оказать поддержку в лечении косули Лаки. Для этого был организован благотворительный сбор в приюте «Сармат».