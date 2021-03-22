На въезде в Самару трассу М-5 расширят до 6 полос

Сроки строительства пока не определены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте госзакупок появилась информация о намерении капитально отремонтировать участок трассы М5 "Урал" на въезде в Самару, протяженностью 11,49 км, со стороны Новосемейкино. Заказчиком выступило ФКУ «Поволжуправтодор».

Из опубликованных документов закупки следует, что подрядчик должен будет до 30 октября 2021 года подготовить проектно-сметную документацию, где будет учтено расширение автотрассы до 6 полос движения. Начальная стоимость контракта – 13 миллионов рублей.

В настоящее время исполнитель уже определен – им стал ООО «Проектно-конструкторское бюро «Перспектива».

Отметим, что в документах не сказано, когда начнется капитальный ремонт трассы. Проект должен сначала пройти процедуру госэкспертизы, а уже потом будут обозначены сроки и подрядчик строительных работ.