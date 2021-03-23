До конца недели в Самаре будет идти мокрый снег

В Самарской области станет немного теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели будет идти мокрый снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Погоду в регионе формирует южный циклон. Теплый влажный воздух Средиземноморья принесет в регион осадки - возможны снег и дождь. Во второй половине недели осадков станет меньше, облачность рассеется, а днем еще немного потеплеет.

В ближайшие дни ожидается до +6 градусов тепла. Ночью пока сохраняется морозная погода, местами по области возможно похолодание до -9 градусов.

Сегодня днем в Самаре будет +2, +4 градуса, по области ожидается от 0 до +5 градусов тепла.