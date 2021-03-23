Дмитрий Холин ушел с поста главы исполкома самарской "Единой России"

Дмитрий Холин идет дальше

В Самаре сменится руководитель исполкома отделения партии "Единая Россия". Пост покинул Дмитрий Холин, который перешел на него после должности мэра Жигулевска. Чиновник намерен поучаствовать в партийном праймеризе и попробовать свои силы на осенних выборах в Госдуму. Предварительное голосование партия запустила во всех округах, оно пройдет по максимально открытой модели.

Сейчас кандидатуру нового главы исполкома рассматривают в Москве. По предварительным данным на эту должность может претендовать Ирина Кочуева, руководитель одного из отделений Департамента внутренней политики Самарской области. Пока же исполняющим обязанности будет первый заместитель Холина Сергей Арсеничев.

Дмитрий Холин возглавил исполком в декабре 2019 года. Тогда Дмитрий Азарво заметил, что он хорошо потрудился на посту главы Жигулевска и его управленческие таланты найдут применение в партии. Главой администрации маленького города около ГЭС Холин стал годом ранее, в 2018-м. Сам руководитель региона Дмитрий Азаров возглавляет реготделение партии «Единая Россия».