Несколько аварийных домов снесут в Самаре

В Самаре намерены снести несколько аварийных домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре снесут 8 аварийных домов, а землю под ними изымут для муниципальных нужд. Об этом говорится в документации, размещенной на сайте городской администрации.

Как говорится в постановлениях, изымать будут аварийные дома и землю под ними. Жильцов расселят по другим домам. Речь идет о старых домах по адресам: улице Волгина, 5, Кирзавод-6, дома 3 и 17, переулок Ташкентский, 74, Енисейская, 7, переулок Сиреневый, дома 5, 6, 7.

Ранее в Самаре произошло обрушение стены дома по адресу Галактионовская, 84, признанном аварийным. До этого, в сентябре прошлого года, рухнула стена дома на Галактионовской, 153.