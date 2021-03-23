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Общество23 марта 2021 8:43

В Самаре начальника склада военно-строительного управления подозревают в получении взятки в 1 млн рублей

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи подозревают во взяточничестве начальника склада военно-строительного управления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начальника центрального материального склада государственного предприятия «Главное военно–строительное управление №5» подозревают в получении взятки. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, взятки подозреваемый получил с 2016 по 2020 годы от двоих человек, которым он предоставлял в аренду нежилые помещения без заключения договора. Всего таким образом за все время он получил 1 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают подробности произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.