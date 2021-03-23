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Общество23 марта 2021 9:00

Бывшие инспектора ГИБДД приговорены к длительным срокам за взятку

Бывшие полицейские получили по 7 лет тюрьмы и лишились званий
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Суд признал двух бывших инспекторов ГИБДД виновными в получении взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор двум бывшим инспекторам ГИБДД, которых признали виновными в получении взятки. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как установило следствие, двое инспекторов получили 30 тыс. рублей, чтобы не привлекать к ответственности пьяного водителя.

Суд признал бывших инспекторов виновными и назначил им 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденные лишены званий.

Ранее в Самарской области устроили рейды, во время которых искали пьяных водителей. За два дня поймали 74 человека, которые либо ехали нетрезвыми, либо отказались от медосвидетельствования.