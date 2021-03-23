Райффайзенбанк выдаёт кредиты до двух млн рублей без подтверждения занятости

Более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. можно без предоставления копии трудовой книжки.

«Мы постоянно улучшаем наши скоринговые системы, чтобы клиенты могли просто получить деньги для решения самых разных задач, а не тратили время на сбор и предоставление разных документов», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.