Резал себя и не сдавался: показываем видео задержания опасного преступника в Самаре

В Самаре задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины и ювелирный салон. Фото - МВД России

Появилось видео задержания опасного преступника в Самаре. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в одной из съемных квартир в Кировском районе был задержан 31-летний подозреваемый в серии разбоев и грабежей.

Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов спецподразделения «СОБР» Управления Росгвардии по Самарской области. Правоохранители заблокировали подозреваемого в съемной квартире. Тот пытался оказать сопротивление, а когда понял, что отбиться не получится, нанес себе травмы - полицейским пришлось оказывать ему первую медицинскую помощь.

По данным полиции, подозреваемый совершал разбойные нападения на магазины с ноября 2020 года по март 2021 года. Он ограбил магазины и ювелирный салон, откуда унес украшений на 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.