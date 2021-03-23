Самарец, бросивший гранату в судью, пообещал молиться за нее и полицейских

Обвиняемый попросил прощения у потерпевших Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде 23 марта выступил с последним словом Алексей Балакриев, который 27 июля прошлого года бросил гранату в свою супругу Елену - судью Шестого кассационного суда. При взрыве также пострадали два полицейских. Напомним, что прокуратура хочет отправить обвиняемого в колонию на 17 лет.

- Приношу извинения потерпевшим, потерпевшему, что напугал его очень сильно. Я с самого первого дня каюсь и молюсь за них. Пусть зла на меня не держат. Хочу, чтобы простили меня. Продолжу молиться за них, - заявил Балакриев участникам процесса.

Следователи считают, что Алексей Балакриев нетрезвый пришел к своей супруге, с которой они еще не оформили развод, но уже жили раздельно. Между ними произошла ссора на почве ревности, и мужчина бросил в жену гранату. От смерти ее спас полицейские. Подробности читайте на "КП-Самара".

Зампрокурора Самарской области просит отправить на 17 лет в колонию строгого режима мужчину, который кинул гранату в судью

Судья оказалась супругой нападавшего, следствие считает, что причиной ЧП стала ревность (подробности)