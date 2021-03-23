Депутат «Единой России» в Самаре подарил планшет многодетной семье

Александр Живайкин отметил большое количество разных наград у семьи Комаровых

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин побывал в гостях у многодетной семьи Комаровыхиз Кинеля.

В семье царит взаимопонимание, всех детей любят одинаково сильно, рассказала мама Наталья Николаевна. Живайкин подарил семье планшет, который поможет ребятам в учебе и творческой реализации.

Как отметил глава фракции в губернской думе, обратив внимание на семейную коллекцию призов с разных соревнований и конкурсов, главный пример для детей, это родители.

- Если мама сама принимает участие во всех конкурсах и мероприятиях, то и дети тянутся и хотят соответствовать. И, думаю, лучшая награда матери - это успехи детей. Призы и награды с соревнований и фестивалей занимают значительное место в домашнем уголке почета. Надеюсь, что и мой подарок будет очень полезен в учебе и саморазвитии, - сказал Александр Живайкин.