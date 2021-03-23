В Самарской области снижается количество заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно снижается количество новых заразившихся. Если на протяжении практически всей зимы ежедневно было порядка трехсот новых случаев, то сейчас это число снизилось на сотню.

С начала пандемии в Самарской области заразились 54 139 человек, из которых вылечились 50 794, в том числе, 225 - за прошедшие сутки.

Несмотря на снижение количества заболевших, вновь много умерших. На этот раз 11 человек не смогли справиться с заражением, при этом три дня подряд до этого летальных исходов не было. Таким образом, всего умерло 1027 человек.

В целом по стране за сутки заразились 8 457 человек, всего с начала пандемии заболели 4,47 млн человек.