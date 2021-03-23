В Самарской области стало меньше заболевших, но много умерших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти во вторник, 23 марта, нашли 56 новых заразившихся коронавирусом, говорится в сообщении регионального поерштаба.

Это наибольший показатель для Самарской области за сутки. На второй строчке оказалась областная столица, где 28 новых заразившихся. Далее в списке Кинельский район (17), Волжский район (16) и Сызрань (13). В остальных городах и районах менее десяти новых случаев.

За сутки умерли 11 заразившихся. Среди них трое мужчин 65-ти, 68-ми и 69-ти лет, а также восемь женщин в возрасте от 63-х до 85-ти лет.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 54 139 человек, из них выздоровели 50 794. Умерли 1027 заболевших.